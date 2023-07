“Boy de raça come ração em casa”, dispara Maira Cardi sobre ciúme do marido

A empresária vai se casar em breve com Thiago Nigro e não deixa de revelar detalhes sobre a relação dos dois nas redes sociais

Maira Cardi dá o que falar e não é de hoje. A coach da alimentação usou suas redes sociais para contar detalhes sobre sua relação com Thiago Nigro, com quem se casa em breve, e declarou que é bem madura quando o assunto é ciúme.

“Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado. Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca”, destacou.

Para quem não sabe, no seu antigo relacionamento, Maira Cardi foi traída diversas vezes e perdoou as traições do ex-marido, Arthur Aguiar.