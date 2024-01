“Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado”, dispara Grazi Massafera

Grazi Massafera deixou as fofoqueiras caladinhas ao revelar detalhes de sua vida amorosa que anda bem estagnada. A musa negou as especulações de que teria terminado o seu ‘namoro secreto’ com o modelo Marlon Teixeira, e relata que está solteira.

“Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de namoro meu (que não tive). Estão atrasados ou só falta de notícias como essa mesmo?”, ela desabafou sobre as especulações.

“Marlon, pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses. Só vejo cidade cenográfica há um bom tempo”, Grazi contou que está solteira e focada em seu trabalho: “Querem notícia boa? Voltei para as gravações de ‘Dona Beja’. Vem aí e tá linda demais! 2024, minha gente!”, ela celebrou a chegada de seu novo projeto no HBOMax.

“Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha rs). Aproveitem que virou o ano, deixa o povo beijar e ser feliz – mas não criem o que nunca existiu”, disse Grazi.