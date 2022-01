Faustão e William Bonner botaram fogo no restaurante Positano

Faustão, Zico e Bonner foram jantar num restaurante na Itália e coloram fogo na mesa. O apresentador contou a história no Rap 77.

As peripécias de Faustão e Bonner na Itália foram assunto do podcast Rap 77.

Fausto Silva é um homem com muitas histórias pra contar! Com vasta experiência e tempo de tv, o apresentador também coleciona amigos famosos e as histórias são muitas!

O apresentador, agora contratado pela Band, esteve no podcast Rap 77 e nele contou uma série de histórias interessantes e divertidas. Uma delas com a participação de Zico e do apresentador William Bonner… Inclusive no podcast, o apresentador recebeu uma mensagem em vídeo do ex-jogador com o pedido para que ele contasse essa experiência inusitada no Restaurante Positano.

Leia também Márcio Victor coloca Padre Fábio de Melo pra dançar e pede desculpas

Foto: Reprodução

Em viagem à Italia, Fausto foi jantar no restaurante Positano com o jogador e o apresentador do Jornal Nacional. E aí vocês nem imaginam o que aconteceu neste passeio com os três brasileiros famosos.

Foto: Reprodução

Fausto contou que as pessoas tem uma imagem diferente de Bonner, aquela imagem que passa seriedade ao apresentar o Jornal principal da Globo. Mas ressalta que ele é muito engraçado e espirituoso. Ele contou que William foi tentar copiar um procedimento do restaurante onde colocavam fogo no café, mas a tentativa foi frustrada e a mesa quase foi incendiada!

Foto: Reprodução

Fausto ainda brincou: “Mandaram do Brasil Nero, que botou fogo em Roma e eles vão botar fogo no Positano”.

Fausto é gente com a gente, mas com aquela continha bancária diferente, sabe como?