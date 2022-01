Márcio Victor coloca Padre Fábio de Melo pra dançar e pede desculpas

O cantor Márcio Victor colocou Fábio de Melo pra dançar o Lepo Lepo. a cena gerou críticas e ele pediu desculpas.

A cena que aconteceu no Domingão do Huck ficou um pouco desconcertante e gerou comentários nas redes sociais.

Uma cena chamou atenção dos telespectadores e seguidores das redes sociais. No domingo Luciano Huck promoveu um super encontro com vários nomes da música, entre eles Pabllo Vittar, Luisa Sonza e Márcio Victor do Psirico.

Até aí tudo bem, rolaram vários duetos no palco do Domingão e confesso, foi bem bacana e mais dinâmica a interação entre os artistas. Já que o programa há meses vem amargando baixa audiência e quadros um pouco desinteressantes.

Estava presente também o Padre Fábio de Melo, uma figura muito querida por vários artistas e que já participou de uma série de programas da casa.

Eis que na hora de cantar o hit Lepo Lepo, Márcio Victor resolve colocar o Padre para dançar. Fábio de Melo dançou meio robótico, sem graça e visivelmente desconcertado e se você está aí se perguntando por que, jogue a letra no Google menine!

A situação causou desconforto e muitos consideraram uma falta de respeito por parte do cantor, pelo fato de Fábio ser uma figura que representa a igreja católica no Brasil.

Com a série de comentários, em sua grande parte críticas com relação à atitude do cantor, Márcio resolveu fazer um pedido de desculpas público em seu Instagram e escreveu: “Me desculpa por tudo padre, mas o Psirico é isso, alegria, respeito e irreverência”.

E você, acha que Márcio Victor foi invasivo? Ou o Padre pode dançar a música que quiser?

