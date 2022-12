Boninho inova e BBB23 ganha novo quadro

O quadro consistirá em mostrar os melhores momentos da semana dos confinados, através de um vídeo de ilustrações, com a narração dos próprios participantes.

Gente, estamos cada vez mais perto de voltarmos a dedicar nosso tempo e nossa vidas para as coisas que acontecem na casa mais vigiada do país, afinal, faltam menos de 20 dias para que a 23º edição do Big Brother Brasil comece, e é claro que o Boninho não poderia passar a oportunidade de inovar o programa.

O BBB23 trará para a sua programação um novo quadro humorístico, que consistirá em, semanalmente, apresentar um vídeo ilustrado destacando os melhores momentos da rotina dos confinados.

Empolgada com o novo quadro, a designer que ganhou reconhecimento durante a pandemia e que agora fará as ilustrações do quadro, Rafaella Tuma, conta que sempre acompanhou o reality e afirma que a casa é um ótimo lugar para extrair os materiais necessários para as suas ilustrações.

“Sempre gostei, sempre acompanhei. Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes, as reviravoltas, as torcidas. Se tem um lugar de onde eu vou conseguir extrair material, é dessa casa”, afirmou a designer.

O programa que está com sua estreia marcada para o dia 16 de janeiro, será novamente comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt. Até o então, os participantes da edição não foram divulgados, porém, já foi anunciado que ela contará com a divisão entre “pipoca” (pessoas anônimas) e camarote (pessoas famosas.

A edição também contará com a tal amada dinâmica da casa de vidro, com a volta do Big Terapia, que será comandado pelo Paulo Vieira e pelo que me foi informado, a humorista Dani Calabresa também está em negociação com a emissora para voltar com o quadro CAT BBB.

Além de tudo isso, essa será a primeira edição a ter a volta da plateia presencial, que havia sido retirada com o início da pandemia de Covid-19, em 2020.