Boninho garante que Nicole Bahls não será chamada para BBB: “Ela queimou cartucho”

Lado a Lado, Boninho e Nicole se encontram em uma área VIP do Rock in Rio.

Ainda estamos em setembro e as especulações de quem estará no camarote da próxima edição do Big Brother Brasil já começaram. Em uma entrevista à revista ‘Quem’, o diretor do reality, J.B. Oliveira, o Boninho, revelou o motivo pelo qual não há possibilidades da modelo Nicole Bahls participar da casa mais vigiada do Brasil

“Até queria [convidá-la], mas ela queimou cartucho antes, participando de A Fazenda”, afirmou o diretor do programa.

Além da modelo já ter declarado o interesse em ser uma das participantes do BBB, os fãs do programa apoiam a participação da moça pois acreditam que a mesma geraria muitos memes no programa.A ex-panicat já esteve presente nos elencos de A Fazenda 5 (2012), A Fazenda 9 (2017) e do Power Couple 4 (2019).