Boninho curte festa no ‘BBB22’, faz amizade com Pedro Scooby e é descoberto por Paulo André

O Big Boss estava animadíssimo e se uniu aos participantes para balançar o esqueleto

Já pensou na festa da firma, seu chefe vem dançar com você na pista todo animadinho e você nem saber que era ele? Foi isso que aconteceu na festa desta quarta-feira, (6), no ‘BBB22’. O diretor do programa, Boninho, invadiu a casa vestido de “Globolinho”, personagem do quadro “Caldeirola”, no programa Caldeirão com Mion.

A hora que ele chegou foi um bapho! Ele surgiu no telão e já desceu para pista de dança, mas quando apareceu, Paulo André deu um de Sherlock Holmes e disparou para Douglas Silva: “É o chefe!”. DG se indagou quem era e PA continuou afirmando que era Bones.

ELES DANÇANDO COM BONINHO 🗣🗣🗣 PA falando que é o Boss kkkk #BBB22 pic.twitter.com/GWzMKK9s8V — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 7, 2022

Depois, o chefe caiu na pista e conquistou o atleta que disse que ele estava curtindo muito. E não é que Boninho arrasou na dancinha TikTok? Temos uma revelação nesse ‘BBB’! Aliás, Ana Furtado, faz o chefe criar uma conta na rede social? Já quero ele fazendo todas as dancinhas que virão por aí.

Enquanto o Arthur assumiu, o Big Boss oficial tá curtindo uma festinha #BBB22

pic.twitter.com/XXqnTHtm40 — Tracklist (@tracklist) April 7, 2022

E mais: sabe quem se tornou o melhor amigo do diretor? Pedro Scooby! O surfista fez questão de dançar com ele e ainda ofereceu bebida e comida, provando que é o cara mais legal dessa edição.

pedro scooby + boninho = melhores amigos pic.twitter.com/ExJ4ZLs02k April 7, 2022

Quando tirou a fantasia, Boninho gravou um vídeo com os óculos todo embaçado e revelou: “Não é fácil ficar quinze minutos lá dentro, suando, com a cabeça do Globolinho. Mas valeu a brincadeira, eu me diverti!”. E agradeceu a Marcos Mion por emprestar a fantasia. A-D-O-R-O, Bones!