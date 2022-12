Boninho faz chacota com possível lista do camarote do BBB23: “Vote”

Diretor do BBB soltou uma lista enigmática com diversos nomes para a edição 23ª do reality da Globo

Não sabemos bem o que se passa na cabeça do Big Boss, Boninho, mas estamos curiosas para saber para que serve a lista misteriosa que o diretor soltou nas redes pedindo votação do público. Sabemos que o projeto tem ligação com o reality de sucesso da Globo, mas cadê os detalhes? Boninho ainda compara o BBB ao Oscar, afinal, vários nomes foram cotados e ressaltados pelo público, que devem participar da escolha do ‘camarote’ bem de perto. “Vote a vontade! A grande lista BBB23 acaba de sair! Indique seus preferidos em cada categoria!”, disse ele. As listas são separadas em categorias e os nomes são pra lá de quentes para participarem da edição mais esperada de alienação (risos).