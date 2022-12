Boninho diz que escolheu Diego Alemão para o BBB em um bar de São Paulo

O diretor do reality show da Globo contou que escolheu o vencedor do BBB7 em um bar e que o participante estava completamente bêbado

Minhas manas que gostam de reality fiquem espertas, porque a audição para participar do BBB pode acontecer a qualquer momento. Boninho revelou que escolheu Diego Alemão de forma nada convencional após ver o muso em um barzinho em São Paulo. O diretor ainda relata que o participante estava completamente bêbado e mesmo assim, tempo depois, saiu vencedor da edição.

“O Alemão foi malandro. Ele começou completamente errado. Você sabe que foi muito engraçado. A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: ‘Gente, preciso de alguém mais louco no programa…Acha alguém”, contou em entrevista ao Lady Night com Tata Werneck.

Boninho ainda ressaltou que mandou a equipe buscá-lo. “Mandei uma galera para São Paulo, eles acharam o Alemão num bar, bêbado, às 4h da manhã. Ele chegou no dia seguinte pra gente entrevistar ‘trêbado’. Eu falei: ‘É esse cara. Vou levar pra lá”, confessou.

O diretor não errou na escolha e Alemão saiu vencedor do reality, como um dos favoritos do público e assediado pelas mulheres.