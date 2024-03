Boninho debocha de Yasmin Brunet após a volta de Davi do paredão

O diretor do reality revelou para o público o que a participante foi fazer no confessionário após a eliminação de Michel

Genteee, não tem como não amar os pronunciamentos do nosso amado Big Boss, Boninho, sobre os acontecimentos do reality show. Ontem, após o resultado do paredão que eliminou o Michel, o diretor do programa utilizou as suas redes sociais para debochar da reação de Yasmin Brunet em relação a permanência de Davi no programa.

Isso porque, antes do ao vivo, Yasmin havia prometido que, caso Davi permanecesse no programa, ela iria até o confessionário insinuando que desistiria do reality, porém, não foi bem isso que aconteceu.

“Clima no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou: ‘Se o Davi ficar, eu vou pro confessionário’. E foi”, iniciou Boninho, que logo em seguida debochou: “Acionamos a psicóloga, acionamos a direção, eu me acionei, quase fui pra lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração e ela falou: ‘Meu cigarro acabou, dá pra mandar mais cigarro?’ (risos). Ufa, leva um maço inteiro “.