Achando que é sucessor de Silvio Santos, Boninho fará pegadinha com os brothers nesta terça-feira

O diretor do programa está jurando que é uma mistura de Silvio Santos e Ivo Holanda né?

Não tem jeito! Boninho tudo sabe e tudo vê no “BBB22” né? Depois do ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (18), Arthur Aguiar começou a criar uma espécie de teoria da conspiração sobre Douglas Silva ter sido tão apontado na dinâmica e Boninho quer se aproveitar disso…

É que a dinâmica consistia nos emparedados apontarem qual dos amiguinhos você gostaria que trocasse de lugar com você no paredão. Depois, os outros confinados precisavam dizer quem eles tirariam do Paredão, além de explicar qual seria o motivo que poderia causar a Eliminação dos participantes. Como DG foi citado por Pedro Scooby, que o colocaria no lugar de Gustavo, e Eliezer e Paulo André, como uma pessoa que trocariam de lugar. Aí Arthur já começou a achar estranho e até pensar que o Acerola pode ser eliminado, é mole? Nem no paredão está!

💥 Jogo da Discórdia #BBB22:

📌 Pedro Scooby diz que, caso salvasse Gustavo da berlinda, em seu lugar colocaria Douglas Silva no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/sevBXI7esh — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

💥 Jogo da Discórdia #BBB22: Se ganhasse a chance de sair da berlinda…



📌 Paulo André puxaria Douglas Silva para o seu lugar no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/7oFIXrJ4k9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

💥 Jogo da Discórdia #BBB22: Se ganhasse a chance de sair da berlinda…



📌 Eliezer puxaria Douglas Silva para o seu lugar no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/zBCJFeRHZB — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

“Eles trocaram de lugar com você [no paredão]. Mas se eles mandarem: ‘Douglas, arrume as malas e bote na despensa’… Não, mas não tem como, [você] não fez defesa. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o próximo paredão”, palpitou o marido de Maira, que ficou com isso na cabeça até altas horas.

E claro que Boninho não é bobo e aproveitando a mente caótica de Arthur, postou em seu Instagram: “Nunca tá bom quando pode piorar. A gente viu uma conversa do Arthur Aguiar, então amanhã de manhã, vamos falar: ‘todo mundo de mala pronta’. Pra quê? Só pra gente se divertir!”. Olha o que esse garoto do Pão ‘tá fazendo gente! O coitado do DG não tem um minuto sequer de paz… Ô meu Deus! Será que vai ser mais divertido que aquela dinâmica do Dummie imitando Jade Picon? Porque olha…