Boneca inflável ajudou a polícia a achar culpados em caso Vini Jr.

Jogador de futebol, Vinicius Junior, sofreu ataques racistas no jogo do Real Madrid contra Valencia

Eu contei para vocês que quatros pessoas foram presas diante dos ataques racistas contra Vini Jr, acontece que não dei detalhes sobre como a polícia conseguiu localizar os torcedores que fizeram os ataques. A polícia contou detalhes de como conseguiu achar os culpados dos ataques que aconteceram em janeiro.

De acordo com os agentes que estavam presentes no programa ‘Julia en la Onda’, uma boneca inflável fez com que tudo se tornasse mais fácil diante das buscas. Os policiais revelaram que os torcedores tiraram uma foto que foi postada pelo ‘Frente Atlético’, facilitando o trabalho dos policiais.

Uma camiseta do Real Madrid foi colocada na boneca de cor de pele negra. Junto da boneca eles colocaram uma faixa que tinha escrito: “Madri odeia o Real”.