Bomba caseira com fezes é lançada em comício de Lula no Rio

Evento reuniu apoiadores do candidato à presidência do Brasil nesta quinta (07)

Ai para tudo, ano de política tem de uma bizarrices, mas jamais pensei que chegaríamos aos níveis pré-históricos e sem nenhuma maturidade, afe! Depois de apoiadores de Bolsonaro jogarem fezes e urina em apoiadores do candidato à presidência do Brasil, Lula, em Uberlândia, o evento tornou a acontecer, mas dessa vez no Rio de Janeiro.

O comício de Lula reuniu os apoiadores para ouvir o que Luiz Inácio tinha para dizer nesta quinta (07), mas foram recebidos com uma bomba caseira feita com fezes humanas.

De acordo com as más línguas a bomba foi feita em uma garrafa PET e ligada com um pavio. Em poucos segundos os excrementos explodiram para fora da embalagem plástica deixando um odor horrível.

Nada foi comprovado ainda, mas as pessoas que investigam o caso dizem que o ataque pode ter sido feito por apoiadores de Bolsonaro. Deus me free!