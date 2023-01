Bomba explodindo, Cássia Kis e Humberto Martins, Oto trocando Brisa: Travessia muda tudo em busca de audiência

A novela que desde a sua estreia vem sendo alvo de duras críticas, mudará seu enredo visando atrair o público.

O verdadeiro tudo pela audiência. Demorou, mas finalmente a autora Glória Perez percebeu o fiasco que a novela Travessia está sendo e resolveu mudar a trama da água para o vinho para ver se consegue salvar, minimamente, a audiência da trama.

Visando isso, Glória resolveu colocar tudo pelos ares, literalmente. Para movimentar a novela, a autora apostará boa parte de suas fichas em um atentado, que colocará em risco a vida de Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cássia Kiss).

O atentado em questão será planejado pelo genro querido do empresário, Ari, que, para dar um fim no sogro e assumir os negócios da família de Chiara, vai plantar uma bomba relógio no carro de Guerra.

E como se já não bastasse tudo isso, lógico que tinha que sobrar pra coitada da Brisa. Recém solteiro, após o fim de seu noivado com a protagonista da novela, Oto conhecerá outra pessoa, Bia. E para o azar de Brisa não será só mais um casinho do hacker não, Oto ficará perdidamente apaixonado pela moça, engatando até um relacionamento com a mesma.