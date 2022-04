Jaque constrangida e Eliana sentida descubra bastidores do Bom Dia & Cia

Jaqueline Petkovic contou todos os detalhes da sua contratação para apresentação do ‘Bom Dia & Cia’ em entrevista para Daniela Albuquerque

O programa sai da grade do SBT nessa sexta-feira (01), e tiveram muitas polêmicas nos bastidores. Nós revivemos algumas envolvendo a Dona Eliana e a Jaqueline que gosta de muita praia, sol e biquíni.

Com estreia em 1993 e a apresentação de Eliana, ao longo dos anos muita coisa rolou e bastou a contratação de Jaqueline Petkovic para a apresentadora não fazer mais parte das telinhas.

Jaqueline contou em entrevista para Daniela Albuquerque, no programa ‘Sensacional’ da RedeTV, que ficou sabendo que Eliana não dividiria a apresentação do programa com ela trinta minutos antes do programa começar. “Eu iria dividir a apresentação com a Eliana, o piloto era para fazer com ela, então eu tive que decorar em meia hora três roteiros, o meu e o dela”, contou.

A apresentadora ainda conta o constrangimento que passou na gravação do piloto de ‘Bom Dia & Cia’ com toda a equipe saindo do estúdio. “Acho que eles para mostrarem que estavam do lado da Eliana fizeram esse movimento, sobrou um câmera, e uma iluminação”.

Ao que tudo indica Eliana ficou sentida com a contratação da loira dos olhos azuis para TV e os fãs do programa acreditaram que tivesse uma richa entre as duas. Mal sabiam que tudo acontecia por baixo dos panos.

Treta entre Eliana e Jaque ficou nos bastidores do programa (Foto: Reprodução)

O programa foi de grande importância para a carreira de Jaqueline, a loira permaneceu por cinco anos e teve uma carreira musical, lançando quatro discos infantis, além de ter tido sua estreia nos cinemas ao lado de Renato Aragão.