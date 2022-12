Bolsonaro renova a primeira concessão do SBT

O documento da renovação também foi assinado pelo ministro da comunicação Fábio Faria, genro de Silvio Santos.

Daqui a dezessete dias, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, deixará o poder, após ter perdido as eleições presidenciais para o ex-presidente Lula. E antes que isso aconteça, o chefe de estado brasileiro renovou, nesta segunda-feira (12), a primeira concessão que o governo do nosso país já deu para o SBT, emissora do apresentador e empresário Silvio Santos, concedendo à emissora a cessão por mais 15 anos.

“Fica renovada, de acordo com o disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 – Código Brasileiro de Telecomunicações, por quinze anos, a concessão outorgada à TVSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda”, relata documento.

A renovação dessa concessão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13). Nela, além da assinatura de Jair Bolsonaro, também é possível encontrar a assinatura do ministro da comunicação Fábio Faria, que coincidentemente é marido da apresentadora Patrícia Abravanel e genro de Silvio Santos.