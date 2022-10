Bolsonaro recebe cantores sertanejos no Palácio da Alvorada

O segundo turno das eleições presidenciais acontecerá no próximo dia 30.

Faltando menos de quinze dias para o tão esperado segundo turno das eleições presidenciais, nesta segunda-feira (17) os cantores sertanejo Gusttavo Lima, Leonardo (da antiga dupla Leandro e Leonardo), Chitãozinho (da dupla Chitãozinho e Xororó), Fernando (da dupla Fernando e Sorocaba), Zezé di Camargo (da dupla Zezé di Camargo e Luciano) e Sula Miranda, compareceram no Palácio da Alvorada, para prestarem o seu apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro.

Em declaração à imprensa, o candidato à reeleição declarou: “A vinda do Gusttavo Lima e do Leonardo, realmente, é uma marca para nós. E o que nós queremos com isso? Cada vez mais mostrar que temos dois lados bastante distintos. Um, em especial por mim também, a questão do livre mercado, não regulamentação, o agronegócio, mais que orgulho nacional, garante a nossa segurança alimentar”.

Além dos sertanejos, a casa onde reside o presidente da República também recebeu a visita dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).