Bolsonaro mostra quem ele realmente é ao faltar com respeito para com a jornalista Vera Magalhães

A candidata à presidência, Soraya Thronicke, que era assídua do presidente questionou a atitude

O debate que ocorreu ontem (28), entre os candidatos à presidência do Brasil pegou fogo, e muito mais que isso, mostrou a faceta de Bolsonaro, que não sustenta o personagem que criou para tentar a reeleição esse ano. O candidato atacou veementemente a jornalista Vera Magalhães e recebeu as investidas dos famosos nas redes sociais. Além disso, a candidata Soraya rebateu o posicionamento do candidato.

“Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a tríplice viral foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% esse ano. A da Poliomielite, que chegou a ser 96% em 2012, caiu a índices a 67%. Em que medida a desinformação da vacina difundida pelo presidente da República pode ter contribuído para agravar a covid 19 e desacreditar da eficácia das vacinas em geral, qual a sua proposta para recuperar o plano de vacinaçáo”, perguntou a jornalista Vera para Ciro Gomes.

“Não poderia esperar outra coisa de você, acho que você dorme pensando em mim, você tem uma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito, você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, respondeu Bolsonaro.

“Eu sou muito tranquila, vim em paz. Só que quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera eu realmente fico chateada, quando homens são Tchutchuca como outros homens mas vem para cima como tigrão eu fico incomodada. No meu estado tem mulher que vira onça e eu sou uma delas, não aceito esse tipo de comportamento e xongamento, disseminando ódio”, disse Soraya Thronicke.

O assunto foi parar na boca do povo (claro) e mostra a faceta que os bolsonaristas poderiam até conhecer do candidato, mas não tinham contato há algum tempo. Não me representa, já disse!