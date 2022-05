Bolsonaro se acha em entrevista: “Quem prova desse néctar jamais esquece”, dispara

Presidente diz que Michele Bolsonaro, a primeira dama, o acha “o máximo”

Viralizou nas redes sociais o vídeo de Gabriela Nerym no Tik Tok, fazendo algumas perguntas interessantes para o presidente do Brasil. No vídeo, Bolsonaro não perdeu o humor e entrou na brincadeira da loira, respondendo tudo daquele jeitinho ‘macho’ que a gente já conhece.

A influenciadora perguntou de 0 a 10 quanto ele se achava atraente. Bolsonaro não exitou em responder jogando a bola para Michelle, sua esposa: “Pergunta para Dona Michelle, ela me acha um máximo. Quem prova desse néctar jamais esquece”, disse.

E não para por aí, porque na entrevista alguém ainda pergunta se o presidente já broxou e ele responde com a pérola que já conhecemos: “Eu sou imorrível, inbroxável e incomível”, complementou.

Tá podendo, hein Bolsonaro? Não seria melhor focar na campanha política e nos passeios de moto pelo Brasil? As eleições estão chegando e a nova capa da Time pode incomodar bastante. Se liga, hein!