Bolsonaro comenta em publicação de Lula e Alckmin e internet vai a loucura

“Cada k é uma lágrima”, comentou um usuário na publicação do presidente

Ano de eleição é assim, e no Twitter é onde acontecem as melhores tretas em tempo real, eu amo. A boa nova do presidente Bolsonaro foi atacar a publicação de Lula e Alckmin com uma série de k´s, nada de tão prejudicial.

Os usuários que viram a publicação não perdoaram e não tiveram papas na língua na hora de comentar sobre Bolsonaro, claro que um ou outro defendiam o governo do atual presidente.

mano esse cara é apaixonado no Lula, não tem outra explicação https://t.co/zj4h9mDuoA — lua (@luadfa) April 9, 2022

Amor ou não, fica cada vez mais claro que isso só será discutido nas urnas no final desse ano. Veremos, estou ansiosa.