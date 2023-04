Bolsonaro estreia campanha de skincare com produtos de Michelle

Ex-presidente aparece em vídeo tendo a pele do rosto cuidada por sua esposa, Michelle Bolsonaro, que lançou uma linha de skincare com Agustin Fernandez

Contei para vocês que Michelle Bolsonaro investiu forte na carreira ao lado de Agustin Fernandez e a sua linha de skincare com o maquiador. O que os eleitores de Bolsonaro não esperavam era ver o ex-presidente ilustrando a campanha ao lado da esposa, que aparece cuidando da pele do marido.

“Cuidando do meu amor com minha linha de SkinCare”, escreveu ela na legenda do vídeo em que mostra todo o cuidado com o rosto de Bolsonaro, que ganha até beijo da esposa.

Os internautas não perdoaram e rasgaram elogios para Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, os kits de tratamento da pele de Michelle estão em promoção no site.