Bolsonaro diz que governo de Lula ‘não vai durar muito’

Em evento nos EUA, o ex-presidente ainda disse que os golpistas foram ‘injustiçados’

O que? Vê se pode isso, Bolsonaro está fazendo evento nos EUA e os ingressos de sua palestrinha custaram de 10 a 50 dólares para que a renda de bolsominions pudesse ouvir atrocidades. Bolsonaro disse que o governo do atual presidente, Lula, não vai durar muito e que os golpistas foram injustiçados. Preciso nem dizer nada, né?

“Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícias. Por si só, se esse governo [Lula] continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias não vai durar muito tempo”, disse Bolsonaro pelo registro da Folha de São Paulo.

Vale ressaltar que Bolsonaro está morando em Orlando com visto de turista e não pode receber pela participação no evento, correndo risco de perder a autorização para ficar no país.