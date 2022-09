Bolsonarista que humilhou eleitora do candidato Lula, vem a público pedir desculpas: “Estou muito arrependido”

O empresário garante que a doação de marmitas é um ato de caridade.

Gente, e esse mundo que não gira, ele capota, não é mesmo? Após toda a percussão que o vídeo do bolsonarista, empresário do ramo de agronegócio, que humilhou uma senhora após a mesma ter dito que nessas eleições o seu voto iria para o candidato Lula (PT), o empresário, Cássio Cenali, veio a público por meio de um vídeo pedir desculpas.

Em seu vídeo de desculpas, o empresário se diz arrependido por ter gravado o vídeo em que humilhava a mulher. “Estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido”.

Tentando reverter a situação, o bolsonarista afirma que não será esta polêmica envolvendo o seu nome que fará com que ele pare de fazer o ato de caridade no qual está acostumado. “Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua, inclusive com essa senhora. Não é isso que vai fazer eu parar o trabalho. É um trabalho que eu faço com recurso meu. Não tenho apoio político. Eu só quero a caridade”.

Vale lembrar que o empresário responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre eles sonegação de impostos e enriquecimento ilícito.

Confira abaixo o pedido de desculpas do empresário Cássio Cenali.