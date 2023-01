Bolsonarista Guilherme Fiuza tem redes sociais suspensas

Nelas, o jornalista acumulava mais de 1 milhão de seguidores.

É amores, muito se enganou quem pensou que a fase de suspensão dos perfil nas redes sociais havia acabado. Nesta quarta-feira (04), o ex-comentaristas da Jovem Pan, o jornalista e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Guilherme Fiuza, teve os seus perfis nas redes sociais suspensos.

Ao tentarmos entrar em seu user do Twitter, sem muitas explicações, aparece a seguinte mensagem: “A conta de @GFiuza_Oficial foi suspensa no Brasil em resposta a uma demanda judicial”. Além do twitter, Guilherme teve o seu perfil do instagram, do facebook e do youtube suspensos, neles o jornalista acumulava mais de 1 milhão de seguidores.

Antes do fim das eleições, o jornalista trabalhava na emissora de rádio Jovem Pan, no programa “Os Pingos nos Is”, onde manifestava abertamente o seu apoio ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Com o fim das eleições, em acordo conjunto, Fiuza deixou a emissora, juntamente com outros três comentaristas, Ana Paula Henkel, Caio Coppolla e Guga Noblat.