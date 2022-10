Bolsonarista ataca padre: “Padreco do inferno, de satanás”

Flávia do Umuarama News chama sacerdote de petista e vídeo viraliza nas redes sociais

Minha gente, ano de eleição tem dessas, eu disse para vocês que o bicho pega forte e o povo não para de tomar partidos e se posicionarem. Flávia do Umuarama News, que foi candidata a deputada federal pelo PL, mas não foi eleita, ataca padre em um vídeo que circula nas redes sociais, chamando o padre Luiz César Bento, da Diocese de Umuarama, de “padreco do satanás”.

“Você não representa os cristãos, padreco do inferno, padreco de satanás e eu aqui como uma cidadã cristã, quero saber o bispo qual vai ser a sua atitude. Indignação total, nós queremos uma resposta. Padreco que é petista é a favor do aborto, da legalização das drogas, do traficante, padreco do satanás”, disse em vídeo.

A ofensa teve início depois que o cristão criticou Bolsonaro e o áudio foi parar nas redes sociais. “O Bolsonaro é o que exclui o pobre, o negro, o homossexual, que rouba mais do que não sei o que. O Bolsonaro é que manipula o nome de Deus. Que usa o nome de Deus, a boa-fé do povo. Lembre que Jesus foi condenado na cruz por causa de homens como o Bolsonaro que fez a cabeça do povo”, disse ele em áudio.