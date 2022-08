Bolsa que imita saco de lixo é vendida por mais de R$9 mil

Balenciaga lançou o modelo em março e já está disponível nas lojas da marca

Um dos assuntos mais comentados da internet é Balenciaga, a marca revolucionou o mercado de luxo com peças que parecem acessórios encontrados no cotidiano das pessoas, como sacos de lixo. Pasmem! A marca fez uma bolsa inspirada em sacos de lixo e já pode ser garantida pela bagatela de mais de R$9 mil reais.

O modelo chamado ‘Trash Pouch’ chega por US$1.790 no exterior, cerca de R$9,2 mil no Brasil. Não faz muito tempo que um tênis destruído da marca ficou famoso nas redes sociais.

Para quem não sabe a marca fez um apelo forte nas passarelas para a questão dos refugiados, chamando a atenção para as questões que envolvem as pessoas que saem do seu país para buscar a liberdade em outro.

Muitos famosos são fãs da marca, como Kim Kardashian, no Brasil, temos Gkay e Sabrina Sato como as maiores representantes da marca.