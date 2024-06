Bolsa de gelo? Camila Cabello revela detalhes por trás do acessório do Met Gala

Finalmente Camila Cabello resolveu contar detalhes sobre a bolsa de gelo que causou no Met Gala. A cantora esteve no The Tonight Show do Jimmy Fallon e revelou que haviam boatos que diziam que a bolsa tinha custado cerca de 25 mil dólares.

Camila disse que se divertiu com a história, mas negou que a peça tenha sido uma peça cara de fazer. “Eu vi um TikTok que tinha um monte de comentários e curtidas que diziam: ‘Camila Cabello está sendo cancelada porque gastou US$ 25 mil nesta bolsa de gelo. Eu estava tipo: ‘Gente, é água congelada. Vocês podem fazer em casa! Custa água e uma rosa que achamos no [site] Etsy”, contou.

Ela ainda revelou que passou por um perrengue com a bolsa de gelo assim que chegou no evento. “Alguém a moveu acidentalmente e antes que eu tirasse uma foto, a bolsa quebrou completamente”, revelou a cantora, que viu sua bolsa ficar sem alça. “Eu estava estressada, porque isso não foi planejado e isso é o que você menos quer que aconteça, é como um bando de pessoas famosas olhando para você tendo um colapso nervoso durante a fila antes de tirar sua foto no Met Gala”.

A artista seguiu segurando a bolsa diretamente em suas mãos. E ao finalizar, ela revelou qual foi o fim da peça depois do tapete vermelho. “Depois que eu passei pelo tapete vermelho, eu coloquei ela em uma planta, afinal, era só água”, revelou Camila.