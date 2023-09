Boletim médico revela “boa evolução” no quadro clínico de Kayky Brito

O ator, que foi atropelado a cerca de duas semanas, segue na UTI, porém, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia.

Ai gente, vocês não imaginam a minha felicidade em poder dar essa notícia para vocês. De acordo com o boletim médico, que foi dado pelo Hospital Copa D’Or, apesar de ainda estar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o quadro clínico do ator Kayky Brito, que foi atropelado a cerca de duas semanas, no Rio de Janeiro, está tendo uma boa evolução.

No boletim, o hospital afirma que o ator está colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia, o que motiva ainda mais a equipe médica e dá esperanças aos fãs do ator.

“Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia”, diz o boletim.