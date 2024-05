Boletim médico mostra evolução no quadro clínico de Tony Ramos

Amoreees, que ótima notícia ! Nesta terça-feira (21), o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, publicou divulgou um novo boletim médico a respeito do quadro clínico do ator Tony Ramos, no qual, os médicos relatam uma contínua evolução na recuperação do ator.

“O ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz o boletim médico.