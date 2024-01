Boletim médico informa que Vanessa Lopes está fazendo acompanhamento psiquiátrico na casa de seus pais

A sister está sumida dos holofotes desde que decidiu deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Gentee, após todos os boatos envolvendo a ex-BBB Vanessa Lopes, após a sua desistência do reality, no início da tarde desta sexta-feira (26), o perfil da influenciadora no instagram publicou um boletim médico revelando que Vanessa está sim na casa de seus pais, onde está fazendo um acompanhamento psiquiátrico bem severo.

O comunicado, que é assinado pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva, diretor clínico de um instituto psiquiátrico, revela que Vanessa está fazendo avaliações médicas diárias e está sendo monitorada 24h por dia por seus pais.