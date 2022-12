Boletim médico informa estado de saúde de Pelé

Hospital divulgou o boletim sobre a internação do ex-jogador, informando que não foi necessário internação

Ficamos com o coração na mão quando soubemos que Pelé tinha dado entrada no hospital, mas nosso coração começou a se acalmar após o hospital liberar o boletim médico com detalhes sobre o estado de saúde do ex-jogador. Vale ressaltar que Pelé foi internado no Albert Einstein, em São Paulo.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021. Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação, em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável”, informaram.

Para quem não sabe, Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021 e faz um tratamento com quimioterapia desde então.