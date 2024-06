Boletim médico de Lulu Santos revela diagnóstico de sua internação

Amores, como falei para vocês anteriormente, o cantor Lulu Santos foi levado às pressas para o hospital depois de ter tido um mal súbito em casa. Mas, neste domingo (9), um boletim médico divulgado o verdadeiro motivo de sua internação. O comunicado diz que o músico precisou ser hospitalizado e cancelar todos os seus compromissos para o final de semana. Ele permanece internato na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e está se recuperando de um desconforto gástrico.

De acordo com o portal G1, a clínica contou alguns detalhes da internação de Lulu, a internação do artista foi necessária depois de ser diagnosticado com gastroenterite aguda, que é uma inflamação no estômago e nos intestinos que pode causar alguns sintomas como vômitos, febre e cólicas abdominais. Além disso, a nota também informou sobre o estado atual do cantor.

“Na atualização do boletim médico, da manhã de hoje, o cantor segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem dieta oral”, informaram.

Vale lembrar que a assessoria do cantor havia comunicado sua internação pelas redes sociais do cantor sobre o ocorrido: “Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h”, disseram.

“O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável”, finalizaram assim, sem revelar mais detalhes do real diagnóstico do artista e eles também informaram o cancelamento dos shows do cantor para este final de semana.