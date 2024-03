Boletim médico afirma que o quadro clínico de Anderson do Molejo é “delicado”

Minha gente, na última terça-feira (26), a assessoria de imprensa do cantor Anderson Leonardo, conhecido por ser vocalista do grupo Molejo, atualizou o quadro clínico do cantor, através do último boletim médico que foi soltado pelo hospital onde ele está internado desde o último domingo (24).

De acordo com boletim em questão, o vocalista, que está tratando um câncer na região inguinal, está em um estado delicado e sem previsão de alta hospitalar.

“Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido à intercorrências inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora”, apontou o boletim médico.