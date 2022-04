“Pânico deu dinheiro, mas não foi para a gente”, disparam Bola e Carioca

Programa saiu da rádio e foi para a TV, ficando no ar de 2003 a 2017, levando em consideração as mudanças de emissora

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira foi o programa Pânico, mesmo com todas as mudanças que o programa passou até seu fim em 2012, o programa lucrou muito sendo o segundo líder de exibição da grade dos domingos. Se engana quem acredita que os participantes ganhavam muito.

No podcast ‘Ticaracatica’, Bola e Carioca entrevistam Adriane Galisteu quando soltaram a pérola de que o programa deu muito dinheiro, mas para os donos. Ou seja, para os participantes dos quadros o programa não lucrou.

Bola e Carioca “Pânico deu dinheiro para os donos” (Foto: Reprodução)

“Deu dinheiro para os donos, algumas pessoas deram para [email protected], para nós…”, responderam os entrevistadores ao serem questionados por Galisteu.

O programa lucrava horrores e foi um dos líderes de exibição na grade dos domingos, mesmo que ele apresentasse um alto custo para produção, o retorno era benéfico. Além disso, os grandes patrocinadores ajudavam muito.

A primeira versão televisiva do programa radiofônico aconteceu em início em 2003, produzido e exibido pela RedeTV. Até que a Rede Bandeirantes contratou toda a equipe humorística e o programa passou a ser transmitido e produzido pela Band com o nome de ‘Pânico na Band’.

O programa ficou mais 5 anos no ar, entre 2012 e 2017, até que foi retirado das telinhas e hoje só nos restam lembranças, o que podemos falar é que muita treta era jogada para baixo do tapete, ainda mais depois das declarações dos meninos no podcast.

Será que vem mais coisa por aí?