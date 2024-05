Boi é encontrado dentro de uma igreja após inundações no RS

Genteeeee, entrei em contato com uns amigos para conseguir informações sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, quando uma amiga me contou que um boi foi parar dentro do Santuário Nossa Senhora da Assunção após as enchentes que atingiram o municipio de Taquari (RS), que fica localizada há 103 km de Porto Alegre.

O animal foi encontrado por um morador da região. De acordo com o Bom dia Rio Grande, da RBS TV, o animal já foi resgatado e está bem. Taquari, município onde o animal foi encontrado, decretou estado de calamidade no último sábado (4).

Os municípios do Vale do Taquari foram um dos mais atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O número de óbitos em decorrência das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul subiu para 107. Esse dado foi atualizado no último boletim informativo da Defesa Civil do estado, na manhã desta quinta-feira (9).