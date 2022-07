Marketeiras! Para aumentar engajamento Gkay e Bianca Andrade protagonizam beijo em MTV MIAW

Fazia tempos que as duas vinham trocando charminho em entrevistas que davam para aumentar a expectativa do público

Não sou conservadora, de forma alguma, mas esses beijos na boca que são para causar me deixam extremamente perplexa. A intimidade não está valendo de mais nada, principalmente vindo de Gkay e Bianca Andrade, que amam causar e aumentar engajamento. Não é amor é marketing!

Depois de muito investir e aumentar a expectativa do público, Bianca Andrade conseguiu tirar uma casquinha de Gkay. As duas protagonizaram um super beijo no MTV MIAW, que aconteceu ontem (26). Afe! Que porre.

E esse beijo da Gkay e da Boca Rosa no MTV Miaw?pic.twitter.com/FNt6gtoTaG — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 27, 2022

Boa Rosa chegou a comentar que teve oportunidades de ficar com Gkay antes, mas ela nunca dava brecha para a empresária. Foi só na noite de ontem que o sonho se tornou realidade. Aloca!

A cerimônia, que foi gravada em São Paulo, teve apresentação de Camila Queiroz e Xamã, que brilharam no pink carpet com uma estética do pretinho nada básico.