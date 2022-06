Sem ressentimentos: Boca Rosa de volta à TV Globo! Que isso produção?

Camarim 2 da Rede Globo recebeu a plaquinha com o nome da influenciadora, Bianca Andrade, depois de treta judicial

Nem só de treta a gente vive, às vezes momento de paz e harmonia chegam para dar um alívio. Depois de um quebra-pau na justiça por causa de quebra contratual com a Globo, Bianca Andrade retorna a casa. Na imagem podemos ver que a musa ganhou o camarim 2 para chamar de seu. O que será que vem por aí?

Depois de aceitar a quebra de contrato com a emissora devido à cláusula de exclusividade do BBB20, onde a influenciadora causou com Rafa Kalimann, a empresária aceitou pagar os R$150 mil reais à emissora.

Tudo começou porque a sister estava como apresentadora de um programa da MTV no mesmo período em que estava com o contrato assinado com a Globo. Aí já viram, né? Boninho não ia deixar passar despercebido.

A influenciadora participou neste domingo do programa apresentado por Ana Clara, ‘A Eliminação’ que contou com os eliminados da semana do reality ‘No Limite’ e a influenciadora, que chegou a comer minhocas de mentirinha no “desafio”.