Blogueirinha vai protagonizar novela inspirada em sucesso latino: ‘Blogueirinha, A Feia’

Sou fã e não posso nem negar que amo ver Blogueirinha brilhando cada vez mais nos sets da Dia TV. A influenciadora e apresentadora vai estrelar a nova produção com a novela ‘Blogueirinha, A feia’, inspirada no sucesso ‘Betty, A Feia’.

“É uma novela para a família brasileira”, diz a atriz. “Como é que vai me deixar feia? Me tornar feia tá sendo desafiador, o processo de caracterização”, brinca a youtuber, que é considerada a maior estrela da primeira televisão voltada totalmente para a internet.

Ao ser questionada sobre comparações com Betty, A Feia (1999), a apresentadora rebate e diz que a trama não será uma cópia. “É uma inspiração, uma homenagem”, explica ela, que já comanda um programa de sucesso celebração à Marília Gabriela (75), com o De Frente com Gabi, do SBT.