Blogueirinha e Jojo Todynho protagonizam barraco nos estúdios da Multishow durante o Rock In Rio

Gente, o que foi o Rock in Rio ontem? Não só pelas atrações incríveis que protagonizaram o festival ontem, Camila Cabello e Coldplay, mas também pelo barraco que rolou entre a funkeira e apresentadora Jojo Todynho e a apresentadora, recém chegada no Brasil, Blogueirinha, com direito a ameaça velada de de Blogueirinha para cima do marido de Jojo, o militar Lucas Souza.

O barraco começou quando a funkeira foi dar uma entrevista nos estúdios do Multishow, ao programa das queridas apresentadoras Ana Clara e Blogueirinha, e a influenciadora disse que daria em cima do marido da cantora.

Em resposta a apresentadora, a ganhadora do programa ‘A Fazenda 12’ soltou: “Pra pegar marido dos outros tem que ter disposição. Não esqueça que eu sou maluca, problemática e deixo careca. Comigo o negócio é frenético!”.

Assista abaixo a treta completa que rolou entre as influenciadoras: