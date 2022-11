Blogueira e advogada levou 27 tesouradas de cabeleireiro no interior de São Paulo

Júlia Castro foi socorrida pelos vizinhos e conta que arrumava cabelo com o profissional há um ano

Minha nossa senhora da bicicletinha sem freio, o que está acontecendo com esse povo? A advogada Júlia Castro foi golpeada com 27 tesouradas pelo seu cabeleireiro na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. A loira ainda negou que tenha ocorrido uma discussão entre os dois antes do ocorrido, explicando que em determinado momento ele apenas gritou que “precisava enfiar a espada na serpente”.

Júlia ainda explicou que estava trabalhando com o seu notebook no colo enquanto ele mexia nos seus cabelos até que deu o primeiro golpe com a tesoura nas suas costas.

Alguns presentes ainda disseram que a discussão teria ocorrido por caiusa de política, mas ela desmentiu. “Sou cliente dele há um ano e nunca discutimos. Ele sempre me tratou muito bem”, afirmou.

O cabeleireiro foi preso por tentativa de homicídio e Júlia foi encaminhada para o hospital onde levou 17 pontos pelo corpo.