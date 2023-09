Biógrafo confirma gravidez de Suzane von Richthofen

O escritor Ulisses Campbell ainda revela o nome do pai e o nome escolhido para o bebê; Suzane está de 14 semanas.

Lindezas, lembram que há um tempo atrás eu soltei uma nota falando sobre uma possível gestação da Suzane von Richthofen? Pois bem, meus queridos, ela realmente está grávida e está de 14 semanas à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o médico Felipe Zecchini, de 40 anos. Parece que os dois se conheceram pelas redes sociais, engataram um romance e, até então, faziam segredo sob segredo sobre a gestação de Suzane. Ela foi vista caminhando por Bragança Paulista, em São Paulo, para onde se mudou a fim de ficar com o pai da criança.



Segundo o escritor Ulisses Campbell, autor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora, duas pessoas próximas de Suzane o procuraram para dar informações sobre a gravidez. Suzane espera uma menina, e o nome dela já está decidido: se chamará Isabela. O jornalista ainda menciona que a família da ex-mulher de Zecchini não recebeu a notícia da gravidez positivamente. A ex tem dois filhos com o médico, e não quer que as crianças convivam com Suzane e sua herdeira. Os sogros da assassina de Manfred e Marísia Richthofen também reprovam o relacionamento.



Zecchini atuava como chefe do departamento de emergência de um hospital particular, o Sabin, e parece que foi demitido por causa de “incompatibilidade profissional”. Seus gestores supostamente alegaram que não faz sentido o médico trabalhar salvando vidas ao mesmo tempo em que dorme diariamente com uma mulher que matou os próprios pais.