Big Fone toca e participante sai do banheiro pelada para atender

O icônio ocorrido foi na versão Argentina do Big Brother Brasil, o Gran Hermano.

Gentee, que loucuraa! Enquanto aqui no Brasil todos estamos vidrados no Big Brother Brasil, lá na Argentina os nossos rivais do mundo esportivo estão acompanhando o reality Gran Hermano, programa esse que segue a pegada do nosso querido BBB.

Diante disso, recentemente, viralizou um vídeo do reality, que é transmitido pela emissora Telefe, em que mostra o tão temido Big fone tocando,porém, o que realmente chamou a atenção foi o fato de uma das participantes, ter saindo correndo, pelada, atender a intervenção.

Além de ter atendido o Big Fone pelada, a participante Fúria Scaglione teve que enfrentar toda a dinâmica anunciada pelo telefone. Confiram esse momento icônico.