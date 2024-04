Bifão, participante de A Grande Conquista, reclama que a produção colocou camisinhas furadas no programa

Genteee, será??? Nesta segunda-feira a influenciadora e ex-de férias com ex, Bifão, estava enchendo alguns preservativos de água para brincar de guerrinha de “bexiga”, quando percebeu que muitas das camisinhas que ela estava enchendo estavam furadas.

Revoltada com a situação, Bifão notificou a produção do reality show sobre o ocorrido, ressaltando o perigo desta falha, caso alguém realmente fosse utilizar as camisinhas para praticar relações sexuais.

Vale ressaltar que as camisinhas não são usadas apenas para prevenir uma gravidez, mas também para se proteger de possíveis IST’s.