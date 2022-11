Bifão parte para cima de Luana em ‘De Férias com Ex’

Loura estava tendo uma crise de ansiedade quando o “affair” de Lipe insinuou falsidade com o fato

A Fazenda 2? Oi? MTV serviu tudo que a gente queria com muita treta e pegação no ‘De Férias com Ex’ os episódios estão recheados de tudo aquilo que a gente mais gosta. Bifão nçao deixou a desejar e seu jeito explosivo bateu de frente com o jeito de Luana. Foi Lipe levar a morena para dormir com ele no quarto da musa que o bicho pegou.

Tudo aconteceu depois de um desentendimento de Luana e Bifão envolvendo as tranças de Marina. “Você vai trazer a minha para dormir no lugar que eu durmo, você é retardado?”, disse a ex de Lipe, já alimentando a fúria de Bifão.

“Você está viajando, Felipe. Felipe, você está viajando”, disparou Bifão do outro lado do quarto, recebendo a resposta de Luana: “Que papel é esse de palhaça que eu tô fazendo aqui? Eu falei que era melhor não ficar aqui”.

Bastou para Bifão despejar nela todos os xingamentos que ela estava engolindo seco. Luana ainda problematizou a crise de ansiedade da loira e disse que ela poderia morrer de passar mal. “Você não vai dar o que ela quer”, disse Lady nada sobre o que Luana estava fazendo.