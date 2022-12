Bifão não foi convidada para o chá revelação de Lipe e Dessa

Musa do ‘De Férias com o Ex’ fez a linha ‘sem filtro’ e contou que não foi convidada para a revelação do primeiro filho do amigo

Que história estranha, Bifão sempre disse que era muito amiga de Lipe Ribeiro, mas não esteve presente no chá revelação do primeiro filho do influenciadora com Dessa Castorino. A loira contou que não foi convidada para a ocasião e não sabe o motivo disso. “Não fui porque eu não fui convidada, não sei porquê, fé também. Mandei um áudio mandando muita saúde e felicidade para o Dom e para o Lipe, falando a verdade, hoje tê sem filtro”, disse. Na última edição do reality da MTV ela não escondeu que é muito amiga de Lipe e que os dois se entendiam no meio de tantas diferenças, mesmo assim o convite não chegou.