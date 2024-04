Bifão, Cátia Paganote, Dani Bavoso. João Haddad e Madshow estarão na segunda edição de “A Grande Conquista”

Minha gente, como eu mencionei anteriormente, o entretenimento de vocês não acabou junto com o BBB 24, pois a nova temporada do reality A grande conquista está vindo com tudo. Nesta segunda temporada, o reality está no comando da ex-Fazenda e jornalista Rachel Sheherazade e teremos grandes personalidades da mídia como: Bifão, Cátia Paganote, Dani Bavoso. João Haddad e Madshow

Confiram agora um pouquinho de cada um desses participantes:

Bifão

Participou de A Fazenda 11 e das terceira temporada do De Férias com o Ex e da Celebs 2.

Carioca, Ela é ex-atleta de handebol e é chefe de cozinha. Cursou nutrição, mas não concluiu.

Cátia Paganote

Começou sua carreira de modelo e manequim aos 3 anos de idade em Brasília. Com 10 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e tornou-se a Paquita Miúxa. Em 2018, foi expulsa da “A Fazenda 10”. Em 2023, participou do “Troca de Esposas”. Hoje apresenta a o programa “Amigos Pets”, naTV Vitória (ES).

Dani Bavoso

Formada em 2005 pelo Teatro Escola Célia Helena. Na televisão, participou de diversas publicidades e em novelas como “A Favorita” (Globo) e “Jesus” (Record). Durante oito anos, trabalhou como apresentadora dos conteúdos digitais do R7.com e como locutora.

João Haddad

Ficou conhecido pela sua participação no “De Férias com o Ex” 6 (MTV Brasil) e na edição Caribe.

Em 2022, participou também do “Power Couple Brasil” (Record) com a sua noiva Luana Andrade, que faleceu em 2023, por complicações durante uma cirurgia plástica.

Madshow

Ex- jogador de futebol que iniciou sua trajetória nas divisões de base do Volta Redonda. Em 2005,

chamou atenção do São Januário e foi contratado para o time de juniores. Atuou em grandes times como: Vasco, Santos, Atlético Paranaense, Fortaleza e São Caetano. Jogou no Qatar. Atualmente, trabalha como empresário e influencer.