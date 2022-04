Biel responde Luana Piovani sobre ser abusivo

“Tudo abusivo e o Brasil ama”, escreveu a atriz ao postar podium com personalidades abusivas, incluindo Biel, Arthur Aguiar e Marcos Harter

O kikiki não para e os stories é o lugar onde tudo acontece, eu amo. Luana Piovani postou nos stories um podium com personalidades abusivas que já participaram de realities na TV brasileira. Entre eles estava Biel, que não deixou barato e respondeu a loira nos stories.

“Engraçado as pessoas não terem a chance de evoluir com seus erros, né? Que inclusive me deixei levar por imaturidade. Mais respeito comigo e com minha história, somos todos humanos e estamos sujeitos ao erro! Agora, Luana, Julgar? Isso não cabe a você”, escreveu o cantor.

Biel responde Luana nos stories (Foto: Reprodução)

Por incrível que pareça, Biel se mostrou muito paciente e chegou a contar um fato de quando assistiu a peça do ‘Pequeno Príncipe’, em que a atriz saiu de cena porque as crianças queriam tirar foto com ela. Será que a atriz era Luana?

Ficamos sem entender, mas pelo que conhecemos a loira não vai deixar isso passar em branco, não será simples assim, porque nunca é. Podemos aguardar uma surra de stories da atriz.