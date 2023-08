Bianca Rinaldi revela porque decidiu sair da Record TV: “Eu queria expandir”

A nossa eterna Escrava Isaura, confessa que teve medo de , ao sair da emissora, não conseguir manter o padrão de vida das suas filhas.

Meus amores, hoje pela manhã, logo após fazer meus exercícios diários, resolvi colocar um dos meus podcasts favoritos em dia, o Vênus, que é apresentado pelas maravilhosas Criss Paiva e Yasmin Ali, quando me deparo com uma revelação daquelas.

Durante a sua participação no podcast, a atriz e ex-paquita Bianca Rinaldi, que foi um grande sucesso interpretando a protagonista da novela Escrava Isaura, abriu o seu coração e revelou o que a fez decidir em sair da sua zona de conforto na Record TV e se aventurar profissionalmente.

“Eu passei essa situação quando eu saí da Record, né? Porque na Record eu fiquei 10 anos e aí foi uma decisão minha de sair, porque, estava tudo bem, salário ótimo, [eu fiz] uma novela atrás da outra, mas eu não passava dali, eu tinha outros objetivos, [queria] expandir”, revelou Bianca.

Porém, mesmo com o sonho de crescer e explorar a sua carreira profissional, Rinaldi, confessa que sentiu medo de sair da emissora e não conseguir manter o padrão de vida que ela e seu marido davam para as suas filhas, que na época tinham cerca de 5 aninhos.

“Eu demorei um tempo para tomar essa decisão, mas a única coisa que eu falava assim pro meu marido [era], ‘ai amor, meu único medo é de não conseguir dar o melhor para as minhas filhas’, porque elas estavam alí, com uns 5 anos… [e eu] nem pensava em mim, pensava no fato [de perder] a estabilidade mensal, [para bancar] escolas, médicos, sonhos, mas deu tudo certo, graças a Deus”, finalizou a atriz.