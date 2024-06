Bianca diz que não se arrepende de nada que viveu dentro do BBB 20

Bianca Andrade foi a primeira convidada de Blogueirinha para essa nova fase do programa da influenciadora, De Frente com Blogueirinha. A ex-BBB falou sobre sua passagem polêmica pelo reality show da Globo e ainda refletiu sobre os ensinamentos que tirou do programa.

Na conversa, Bianca disse que aprendeu várias coisas e se tornou uma nova pessoa após o BBB. “O Big Brother me ensinou demais. Eu sou outra mulher depois do Big Brother. A consciência social que eu tenho hoje, nossa… Na época eu não tinha acesso a esse tipo de informação na minha vida, não tinha tido ainda. E aí depois do Big Brother, caraca…”, revelou ela.

A ex-sister ainda contou que foi extremamente autêntica no programa e relembrou uma de suas primeiras falas após sua eliminação. “Eu lembro que eu saí e falei: ‘Tiago [Leifert], não sei o que está acontecendo. Mas é isso, eu fui quem eu sou'”, contou Bianca.

“Não me arrependo de nada”, garantiu a empresária, que foi a quinta eliminada do BBB 20. Na conversa, ela ainda refletiu sobre como seus erros também ajudaram em seu crescimento pessoal. “Se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, eu não teria aprendido da maneira que eu aprendi. Eu não tenho problema com errar. Todo mundo erra, e quem julga o outro também está errado. A questão é como você lida com seu erro, qual é o compromisso que você tem depois que você entendeu que aquilo ali é errado”, finalizou Bianca Andrade.