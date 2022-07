“Falar de sexo, de verdade, é o menor dos meus problemas”, dispara Bianca Andrade

Empresária se moistra cada dia mais bem resolvida em relação ao sexo

Bianca Ancdrare, ou Boica Rosa, sehgue sendo uma das mulheres mais bem resolvidas na mpídia em relação ao sexo e suas escolhas sexuais. A musa contou em entrevista ao ‘Splash’ que não tem medo de falar o que pensar quando a pauta é essa.

“Falar de sexo, de verdade, é o menor dos meus problemas. Tento não falar nomes porque foge da minha ética, tem pessoas envolvidas. Sou uma mulher livre, solteira e pago as minhas contas. Por que vou ter medo de falar que beijo na boca, sou livre, e ‘pego’ o povo por aí?”, contou.

A morena ainda esclareceu as investidas do amigo da apresentadora Maisa Silva. “Ah, não vou beijar o amigo da Maisa não. Ele não. Hoje não beijo na boca, estou descansando. Não estou com vontade de dar mole para ninguém. Mas, se tiver um after, e alguém me der muito mole, eu pego”, disse a musa.